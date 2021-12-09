Кишинёв, , 13:00 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии решили повысить зарплату судьям Конституционного суда с нарушением порядка, установленного конституцией республики. Об этом 9 декабря сообщил в своём телеграм-канале бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

Он прокомментировал действия депутатов от правящей партии «Действие и солидарность», которые поддержали законопроект об увеличении зарплаты судьям почти вдвое.

«Ни одно решение, имеющее бюджетный эффект, не может быть принято без одобрения правительства, — написал Кику. — Правительство не поддержало данное предложение».

По словам экс-премьера, в правительстве ранее утвердили повышение зарплат судьям на 8996 леев (около $500) в месяц, но депутаты решили повысить специальную надбавку с 12 тыс. леев до 40 тыс. (более $2250).

«Олеся Стамате решила, что такое увеличение недостаточно, хотя оно уже было в 28 раз больше чем повышение учителям. Решили увеличить эту разницу до 100 раз», — заявил бывший глава правительства.

Кику отметил, что президент Майя Санду ещё может не подписать законопроект. В противном случае судьям Конституционного суда придётся выбирать: защищать конституцию или свои зарплаты.