Махачкала, 9 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2021 года произошло 155 происшествий, связанных с нарушением при эксплуатации газовых приборов и сетей. При этом пострадали 88 человек. Об этом сообщил 8 декабря в ходе заседания межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу региона генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александр Давыдов.

Взрыв газа

Было отмечено, что зачастую случаи взрыва газа или отравления бытовым газом происходят по вине самих пользователей. Многие из них незаконно потребляют газ, самовольно подключившись к газовым сетям, или используют газовое оборудование без проверки соответствующих служб.

Одним из последних таких случаев, произошедших в Дагестане, стало ЧП в жилом доме на проспекте Амет-Хана Султана в Махачкале. По словам Давыдова, было установлено, что «данное домовладение незаконно потребляло газ без договора на техническое обслуживание». Газораспределительные сети высокого давления являлись бесхозными, отметил гендиректор компании.

«Незамедлительно были приняты меры по ограничению поставки газа и устранению угрозы жизни граждан. Оказано содействие органам местного самоуправления. Газораспределительная организация за счет собственных средств построила газораспределительную сеть: 28 метров высокого давления и 238 метров среднего давления. По просьбе правительства РД и мэрии города мы работали круглосуточно», — цитирует Давыдова пресс-служба главы Дагестана.

Напомним, при взрыве газа в доме по улице Амет-Хана Султана в Махачкале получили ожоги и травмы четверо человек, один — погиб, позже число жертв ЧП выросло. В результате отключения газа по улице остались без тепла жители 11 многоэтажных жилых домов. Они вышли на улицу, перекрыв движение. Однако оказалось, что разрешения на подключение к газопроводу эти дома не имели, так как были построены с нарушением закона и не введены в эксплуатацию.

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