Псков, , 13:05 — REGNUM В Псковской области за неделю более 1200 человек получили помощь военных врачей в лечении коронавируса. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Военный врач Минобороны России

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О привлечении дополнительной помощи ранее попросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Министр обороны Сергей Шойгу направил на помощь региону 30 работников военной медицины. В их числе специалисты из медицинских подразделений и военно-медицинских организаций. В перечень необходимых мер помощи входило содействие работе местных медицинских учреждений в лечении жителей от COVID-19.

Стоит отметить, что военные врачи, направленные в Псковскую область, помимо опыта лечения коронавируса имеют разные специализации. Среди числа 30 медиков имеются реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие.

Военные медицинские работники направлены в те города, где отмечается большая заболеваемости ковидом. Это Псков, Великие Луки и Струги Красные. Военными также осуществляется осмотр пациентов на дому после индивидуальных обращений жителей области в медицинские учреждения.

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