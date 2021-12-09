Петрозаводск, , 13:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия большинством голосов поддержали поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающие временное введение контроля QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в общественных местах с февраля по июнь 2022 года. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Парламент Карелии

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Напомним, законопроектом устанавливается перечень мероприятий и объектов, а также порядок допуска граждан на них с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки (QR-кода о прививке), медицинского отвода от вакцинации. Введение QR-кодов, согласно законопроекту, предусмотрено с 1 февраля до 1 июня 2022 года.

По итогам обсуждения за проголосовал 21 депутат, против — девять. Предложения к законопроекту, озвученные в Общественной палате республики и в Законодательном собрании, будут направлены на рассмотрение депутатов Госдумы.

«Я убежден, что мы просто обязаны идти по пути прогресса. Например, смертность от вируса оспы составила 30% от мирового населения, но мы победили эту болезнь, консолидировав усилия. Да, сейчас смертность от COVID-19 гораздо меньше, но нельзя играть этим предметом в политической практике, влиять, таким образом, на общественность», — обратился к парламентской оппозиции председатель комитета ЗакСа Карелии по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук, который имеет диплом врача.

В свою очередь вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник заявила, что она «не нашла ни одного аргумента против ввода QR-кодов». Также она напомнила, что многие противники законопроекта указывают, что QR-код разделяет общество. Она считает, что в России есть большое количество документов, которые «разделяют граждан»: диплом о высшем образовании, водительское удостоверение и так далее.

«Введение QR-кодов — менее жесткая мера, чем локдаун», — подытожила депутат.