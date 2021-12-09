Ялта, Крым, , 12:56 — REGNUM В Ялте неизвестный водитель совершил наезд на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, об этом в соцсетях написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Анатолий Яковлевич Медведь и мэр Ялты Янина Павленко Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное — водитель покинул место происшествия! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние! Пострадавшим оказался почетный житель нашего города, ветеран войны, всеми любимый и уважаемый Анатолий Яковлевич Медведь, 95-летний юбилей которого отметили буквально на прошлой неделе! Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава Богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал», — написала Павленко.

Глава администрации Ялты уточнила, что намерена лично обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти водителя. Она также призвала ялтинцев, которые опознают машину или водителя, сообщить об этом правоохранителям.

«Нельзя оставлять безнаказанным такой низкий поступок! Анатолию Яковлевичу — крепкого здоровья. Всегда готова поддержать и оказать помощь», — написала Павленко.

На видео, опубликованном Павленко, видно, как ветеран пытается обойти автомобиль, припаркованный у обочины. Автомобиль начинает сдавать назад, когда пожилой человек пытается его обойти, вроде бы притормаживает, а когда ветеран оказывается сзади автомобиля, набирает скорость задним ходом и сбивает пешехода со спины.

Анатолий Медведь — участник Великой Отечественной войны: на фронт он ушёл подростком, прибавив себе два года. Сначала он воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За освобождение Вены Анатолий Медведь награждён орденом Красной Звезды. В ноябре портрет Анатолия Медведя нанесли в виде граффити в центре Ялты.