В Ялте неизвестный сбил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Ялта, Крым, 9 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Ялте неизвестный водитель совершил наезд на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, об этом в соцсетях написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Глава администрации Ялты уточнила, что намерена лично обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти водителя. Она также призвала ялтинцев, которые опознают машину или водителя, сообщить об этом правоохранителям.
На видео, опубликованном Павленко, видно, как ветеран пытается обойти автомобиль, припаркованный у обочины. Автомобиль начинает сдавать назад, когда пожилой человек пытается его обойти, вроде бы притормаживает, а когда ветеран оказывается сзади автомобиля, набирает скорость задним ходом и сбивает пешехода со спины.
Анатолий Медведь — участник Великой Отечественной войны: на фронт он ушёл подростком, прибавив себе два года. Сначала он воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. За освобождение Вены Анатолий Медведь награждён орденом Красной Звезды. В ноябре портрет Анатолия Медведя нанесли в виде граффити в центре Ялты.