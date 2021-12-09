Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии сокращается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом ежедневно регистрируются летальные исходы от ковида. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По сведениям на 9 декабря, в Чувашии ещё 138 жителей заразились новой коронавирусной инфекций. Это на два меньше, чем было сутками ранее.

Всего с начала пандемии официально подтверждён 44 261 случай заражения коронавирусом. Из них в настоящее время вылечился 38 701 человек, доля выздоровевших составила 87,44%. В том числе за последние сутки победили коронавирус 119 человек.

Умерли в Чувашии 3473 ковидных больных, из них за последние сутки скончались 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Верховном суде Чувашии состоится рассмотрение заявления в отношении республиканского ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума о введении QR-кодов.

Подробнее: Верховный суд рассмотрит заявление о референдуме по QR-кодам в Чувашии