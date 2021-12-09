Каир, 9 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл в Египет, где встретится с руководством страны. Об этом 9 декабря сообщает агентство Misri-al-Youm.

Sem40.ru Израиль

По данным журналистов, Лапид проведёт переговоры со своим коллегой Самехом Шукри и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Как ожидается, на встрече будут рассмотрены последние события на палестинских территориях и усилия Египта по возобновлению переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами.

«Укрепление отношений между Израилем и Египтом с точки зрения дипломатической безопасности является крайне важным для государства Израиль» — сообщили в МИД Израиля.

Среди главных тем двусторонней повестки дня, вопрос освобождения израильских военнопленных, которые были захвачены палестинским движением ХАМАС и находятся на территории сектора Газа. В качестве дипломатического жеста Лапид привёз собрание египетских редкостей, нелегально вывезенных на территорию Израиля.

Ранее представители ХАМАС заявили, что рассматривают возможность возобновления боевых действий против Израиля. Заявление было сделано на фоне напряжения обстановки в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.