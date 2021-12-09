Красноярск, , 12:54 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 9 декабря во втором и окончательном чтении приняли закон о региональном бюджете на 2022 — 2024 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве финансов.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе первого чтения была утверждена поправка, изменившая параметры бюджета края. Доходы в 2022 году увеличились за счёт дополнительно распределённых средств федерального бюджета на 8,4 млрд рублей. Расходы выросли на 18,4 млрд рублей, в том числе за счёт региональных средств на 10 млрд рублей.

Параметры бюджета края на 2022 год выглядят следующим образом: доходы — 310,1 млрд рублей, расходы — 329,7 млрд рублей, дефицит — 19,6 млрд рублей. Уточняется, что на финансирование дефицита пойдут остатки средств, сформированные по итогам 2021 года.

По словам министра финансов региона Владимира Бахаря, увеличение расходов за счёт собственных средств краевого бюджета связано, прежде всего, с высоким исполнением бюджета в текущем году.

«Сегодня можно с уверенность сказать, что третий год подряд мы исполним краевой бюджет без дефицита, снижением госдолга и формированием остатков средств на начало года», — прокомментировал Бахарь.

Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 ноября 2021 года составлял 68,069 млрд рублей.

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