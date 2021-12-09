Москва, , 13:05 — REGNUM Россия будет пресекать любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблемы Донбасса. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Валерий Герасимов Mil.ru

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По его словам, Киев не выполняет Минские соглашения, при этом его извне подталкивают к резким и опасным шагам, поставляя Украине вертолеты, самолёты и ударные беспилотники. США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — подчеркнул Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что сведения о якобы подготовки Россией вторжения на Украину — ложные. При этом происходит передислокация российских войск по своей территории, и этому уделено чрезмерное внимание со стороны НАТО.

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