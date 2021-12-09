Москва, 9 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Центральный банк России подписали соглашение о сотрудничестве (об информационном взаимодействии) и с Федеральной службой судебных приставов (ФСПП), сообщается 9 декабря на сайте регулятора.

УФССП по ЯО Судебные приставы

ЦБ и ФСПП намерены обмениваться информацией о банках и их клиентах. Отмечается, что обмен данными будет проходить с соблюдением требований к защите информации и персональных данных граждан.

Такое информационное взаимодействие, прежде всего, направлено на совершенствование системы оценки рисков, связанных с деятельностью банков, а также на защиту прав потребителей финансовых услуг.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году в России ФСПП было возбуждено 70 млн новых исполнительных производств (на 1,5 млн больше, чем в 2019 году).

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