Джакарта, , 12:53 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает о возникновении высоких волн у побережья острова Ява 9−10 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Волна Pixabay.com

Волны высотой от 1 до 6 метров поразят ряд прибрежных районов из-за изменений характера ветра на территории Индонезии.

В агентстве предупредили о высоких волнах, которые могут представлять риск для безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 43 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами извержения вулкана Семеру в Индонезии стали 43 человека