Джакарта, 9 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает о возникновении высоких волн у побережья острова Ява 9−10 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Волны высотой от 1 до 6 метров поразят ряд прибрежных районов из-за изменений характера ветра на территории Индонезии.

В агентстве предупредили о высоких волнах, которые могут представлять риск для безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 43 человек.