Кострома, , 12:57 — REGNUM В Костроме начали застраивать двор многоквартирного дома No 98 по улице Ленина, чьи жильцы ранее подавали в суд на администрацию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Застройка двора на Ленина, 98 в Костроме

Напомним, конфликт между костромичами и мэрией начался в феврале 2021 года. Жители узнали о планах чиновников отдать двор под жилую застройку и выступили против инициативы. Горожане не захотели лишиться детской площадки, мест для сушки белья и парковки.

Старшая по дому Светлана Коваль подала иск в Ленинский районный суд. В нём женщина просила признать недействительными результаты межевания земельного участка, так как, по её мнению, слушания прошли без участия местных жителей. Суд первой инстанции не стал удовлетворить её требования. Коваль обжаловала решение в Костромском областном суде и тоже получила отказ.

«Будем подавать жалобу дальше — в кассационный суд. В конце ноября строительная компания получила разрешение на возведение 8-этажного дома и начала активные действия. Территория огорожена» , — рассказала ИА REGNUM старшая по дому.

В настоящее время площадь бывшего двора расчищена. На ней вырублена часть зелёных насаждений, удалены сушки и детское игровое оборудование. По планам застройщика — группы компаний «Стройнова» (непосредственные работы осуществляет общество «Стройплощадка», входящее в группу) возвести многоэтажный дом на этом месте планируется к концу 2023 года.

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