Иркутск, 9 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Депутаты Иркутского краевого законодательного собрания 10 декабря рассмотрят поправки в законопроект об областном бюджете на 2021 год, предусматривающие выделение дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям. Инициатива принадлежит губернатору Приангарья Игорь Кобзеву.

Gosrf.ru Бюджет

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общий объем доходов областного бюджета предложено утвердить в сумме 230,9 млрд рублей, в том числе 168,9 млрд рублей — собственные доходы. Поступления от налога на прибыль организаций в этом году принесут в областную казну около 3,5 млрд рублей дополнительно.

Почти на 3,5 млрд рублей предлагается увеличить расходную часть (до 242,5 млрд рублей). Дополнительные 1,5 млрд рублей планируется направить на сбалансированность местных бюджетов.

Региональную программу «Доступное жилье» предлагается увеличить на 680,1 млн рублей, эти средства будут направлены на строительство четвертого этапа жилых домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне.

Больше 1,3 млрд рублей пойдет на строительство детсадов в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса значительно ухудшила экономическую ситуацию в Иркутске, что не могло не сказаться на бюджете столице Приангарья на 2001 г.: доходная часть бюджета-2021 была оценена в объеме 18,4 млрд рублей, что ниже уровня 2020 года более чем на 3,5 миллиарда за счет учтенного объема межбюджетных трансфертов.

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