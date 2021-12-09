Сеул, , 12:52 — REGNUM Размер государственного долга Южной Кореи недостаточно высок, чтобы оказать негативное влияние на рейтинги страны. Об этом сообщил старший директор по суверенным рейтингам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Standard & Poor’s (S&P) Ким Энтань.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

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По его словам, к концу 2021 года года отношение госдолга Южной Кореи к ВВП превысит 40%.

«Считаю, что в обозримом будущем размер государственного долга не окажет негативного влияния на рейтинги страны», — заявил Ким Ёнтань на онлайн-семинаре.

Старший директор отметил, что госдолг Южной Кореи увеличился из-за средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, однако долг «сравнительно меньше», чем в других крупных странах.

Напомним, что в апреле текущего года S&P сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА».

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