Сантьяго, , 12:52 — REGNUM Кандидаты в президенты Чили Габриэль Борич и Хосе Антонио Каст внесли коррективы в свои предвыборные программы с целью завоевать более широкую аудиторию избирателей за 10 дней до голосования. Об этом пишет Prensa Latina.

Габриэль Борич

Получив ряд предложений от своих советников, Борич представил программу экономического роста, которая предусматривает достижение фискальной консолидации для стабилизации долга, восстановление занятости, особенно для женщин и молодежи, и модернизацию государства.

Кандидат выразил свою приверженность малым и средним предприятиям, кооперативам и свободным ярмаркам, для которых он объявил о введении мер поддержки в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая доступ к кредитам и участие в государственных закупках.

По мнению законодателя Джорджио Джексона, идеи были взяты у других кандидатов с целью улучшения предложения и достижения большего консенсуса, не меняя сути программы, представленной в первом туре, которая предлагает амбициозные преобразования.

В свою очередь, Хосе Антонио Каст представил новую предвыборную программу под названием «План будущего Чили», которая, по мнению экспертов, призвана успокоить критиков его первоначального проекта.

Каст отказался от своего предложения ликвидировать министерство по делам женщин и даже извинился перед женщинами, пытаясь завладеть их голосами.

Новый текст исключает вопросы, вызвавшие споры, такие как отмена закона об абортах, одобренного в 2017 году, который разрешает прерывание беременности в случаях жизненно важного риска для матери, нежизнеспособности плода и изнасилования.

Он также отказывается от идеи приостановить деятельность Национального института по правам человека и вывести Чили из Совета по правам человека ООН.

Каст, согласно его программе, также сохраняет приверженность восстановлению мира и порядка, продолжению действующей пенсионной системы, созданной во времена диктатуры Аугусто Пиночета, и выкапыванию рва на границах для предотвращения перехода мигрантов.

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