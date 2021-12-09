Афины , , 12:53 — REGNUM Всегреческая федерация моряков (PNO) объявила 48-часовую забастовку, сообщает AMNA 9 декабря.

Забастовка

Забастовка распространяется на моряков для всех категорий судов, начнется в 00:01 в пятницу, 10 декабря, и закончится в полночь в субботу, 11 декабря.

PNO требует повышения заработной платы в коллективных договорах на 2020−2021 годы и решения проблем, связанных с социальным страхованием, пенсиями, образованием, безработицей, незадекларированной работой.

Организация обвиняет сторону работодателя в «обструкции», в отказе исправлять имеющиеся проблемы или предложить морякам реальное повышение заработной платы.