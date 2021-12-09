Берёзовский, Свердловская область, 9 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области под суд отдали рецидивиста, ограбившего пенсионера и затем напавшего на рабочего. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 37-летний местный житель напал на престарелого соседа и отобрал у него банковскую карту, а затем в компании таких ранее судимых друзей купил на эти деньги алкоголь в кафе. А затем он избил человека, который отказался дать ему денег на шаурму.

Преступление пресекли неравнодушные прохожие. Теперь преступнику грозит до десяти лет колонии.