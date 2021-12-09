Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Представители государственного департамента США заявили властям Украины, что членство Киева в Североатлантическом альянсе вряд ли будет одобрено в ближайшие несколько лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

«Высокопоставленные представители госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», — приводит агентство слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о членстве Украины и иных стран в НАТО будет решать сам альянс, а не Россия.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Афганистана, а также Сирии.

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