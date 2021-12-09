Москва, 9 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В ближайшем будущем не стоит ждать укрепления доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

NikolayFrolochkin Доллары

«Во-первых, надо сделать оговорку, что укрепление доллара США уже в основном состоялось. Американская валюта укрепилась к евро с середины 2021 года более чем на 8%, отыграв более 60% потерь с момента официального начала коронакризиса и масштабных программ стимулирования американской экономики, — сказал Дорофеев. — При этом ФРС США пока успела только анонсировать основные изменения в денежно-кредитной политике и сравнительно недавно приступила к сворачиванию программы выкупа активов с рынка. Другими словами, не стоит ждать резкого и сильного укрепления доллара в будущем, так как многое уже заложено в ценах на рынке».

Во-вторых, как уточнил Дорофеев, сегмент ЕМ-валют (валют развивающихся стран — прим. ИА REGNUM) уже также показал глобальное укрепление доллара.

«С этой точки зрения, экономика России уже находится под влиянием более сильного доллара США, что пока относительно безболезненно сказывается на ее динамике», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как ФРС США повысит учетную ставку.