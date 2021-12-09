Берлин, 9 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. С предложением внести проект «Северный поток — 2» («СП-2») в пакет санкций стран Запада для сдерживания России в свзяи с ситуацией с Украиной выступил зампред парламентской фракции экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — Йохан Вадефуль. Он заявил об этом 9 декабря в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

По словам Вадефуля, разногласия по вопросу газопровода стали серьезным камнем преткновения в отношениях между Германией и США. Также он призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца выработать в этом вопросе единую политическую линию.

«Шольц должен провести здесь единую линию и быстро разработать убедительную коммуникационную стратегию по отношению к администрации США и американскому Конгрессу», — сказал он.

Также зампред фракции ХДС/ХСС отметил, что, по его мнению, «Северный поток — 2» «должен быть частью пакета санкций», который Запад может принять в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

«В этом случае необходимо внимательно изучить энергетическое партнерство Германии с Россией», — добавил Вадефуль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует обеспечить России «холодный душ».