Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM 98% руководителей строительных фирм в Бурятии прогнозируют дальнейший рост цен на стройматериалы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата по итогам проведённого в четвёртом квартале 2021 года опроса.

Строительный материал

60% предпринимателей считают, что также продолжат расти цены на строительно-монтажные работы. При этом 59% респондентов оценили ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», и лишь 41% как «благоприятную» и «удовлетворительную».

В числе факторов, сдерживающих работу компаний названы высокие цены на материалы (56%), дорогие кредиты (41%), нехватку и изношенность оборудования (23%), а также недостаток квалифицированных рабочих (20%).

Как сообщало ИА REGNUM, строительные материалы в республике, наряду с дровами, стали лидерами по росту цен. В частности, кирпичи и доска обрезная в октябре подорожали на 20,9% и 6,4% соответственно.

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