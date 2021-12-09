Москва, , 12:44 — REGNUM Федеральная резервная система США начала менять свое отношение к текущему уровню инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Флаг ФРС FOX 52

«Недавние выступления главы ФРС Пауэлла дали понять, что отношение регулятора к текущему уровню инфляции начало резко меняться. В новых формулировках ФРС уже не говорится про то, что текущая инфляция в США «временная». Действительно, октябрьская инфляция в США достигла рекордных 6,2% годовых, чего американцы не видели со времен 1990 года. Основной вклад в рост цен внесли сырьевые товары энергетического сектора, жилья, продуктов питания и автомобилей, — сказал Дорофеев. — В свою очередь, участники рынка воспринимают сигнал ФРС очень серьезно. Разумеется, это всех беспокоит, так как ужесточение монетарной политики на определенном этапе негативно сказывается на деловой активности в экономике и может привести к рецессии».

Вместе с тем, как полагает Дорофеев, едва ли стоит всерьез опасаться изменений тренда денежно-кредитной политики ФРС США на начальных стадиях, поскольку американский центральный банк делает это очень плавно, постоянно оглядываясь на обратную связь со стороны той самой экономики, которую он регулирует.

«Как правило, в цикле повышения процентной ставки на первых этапах ужесточения не происходит рецессий, и в этом смысле вероятность дестабилизации мировой экономики от повышения процентной ставки ФРС на 1−2 шага вверх невысока, — сказал Дорофеев. — При прочих равных условиях более жесткая риторика ФРС в виде соответствующих словесных интервенций и сворачивания программы выкупа активов может замедлить темпы экономического роста и приостановить раздувание пузырей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев объяснил, может ли политика ФРС США обернуться крахом фондовых рынков.

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