Москва, , 12:43 — REGNUM В настоящее время нет оснований полагать, будто Федеральная резервная система США стремится приблизить крах фондовых рынков и мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал прогнозы журнала The Economist о том, что политика ФРС угрожает мировой стабильности.

ФРС США. Вашингтон AgnosticPreachersKid

«Главной задачей ФРС является создание таких условий для экономики США, при которых она будет способна достичь оптимальной занятости при целевом уровне инфляции. Косвенно это касается и экономического роста. В этом смысле никто из центральных банкиров в современных условиях ни в коем случае не стремится своими действиями обрушить мировую экономику, — сказал Дорофеев. — Кроме этого, такие центробанки, как ФРС, после 2008 года стали «одним глазом» следить еще и за динамикой финансовых активов, выполняя роль маркетмейкера последней инстанции на финансовом рынке. Дело в том, что в странах с хорошо развитым финансовым рынком благосостояние домохозяйств существенно зависит от динамики цен финансовых активов».

Дорофеев подчеркнул, что в США, более 50% населения инвестируют свои сбережения в инструменты фондового рынка, и поэтому «абсолютно никто» не заинтересован в крахе мировой экономики и фондовых рынков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что ФРС США и европейский ЦБ напуганы призраком экономической стагнации.