Уфа, , 12:44 — REGNUM 74,2% подлежащих вакцинации жителей в Башкирии получили второй компонент прививки от COVID-19. Об этом 9 декабря сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Сообщается, что прививку от этой инфекции в Башкирии получили 2 059 482 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 842 592 человека.

«Это соответственно 82,9 и 74,2 процента подлежащего вакцинации населения», — приводит пресс-служба слова Забелина.

Отмечается, что лидерами по темпам вакцинации являются Стерлибашевский, Уфимский, Чишминский, Альшеевский, Буздякский, Кушнаренковский, Чекмагушевский и Караидельский районы. При этом низкие темпы вакцинации фиксируются Бурзянском районе и в Сибае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 258 школьникам и 65 учителям поставили диагноз COVID-19 в Башкирии.