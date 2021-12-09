Москва, , 12:41 — REGNUM Введение ограничений и локдаунов ощутимо бьёт по экономике страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы уже находимся на такой стадии, уважаемые коллеги, что вот эти все локдауны, так называемые, закрытия, прекращение передвижения — нужно с этим заканчивать, потому что это бьет по экономике. А раз это бьет по экономике, значит, это бьет по нашему здоровью», — сказал Онищенко.

По его словам, снижение уровня доходов граждан влияет на их питание и цивилизованный отдых, и в этой связи «привитых людей, ревакцинированных людей в означенные сроки мы должны все больше и больше выводить на уровень более свободного общения».