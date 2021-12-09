Буэнос-Айрес, , 14:06 — REGNUM Правительство Аргентины 9 декабря представило новые стимулы в рамках «Программы поощрения инвестиций для экспорта». Как сообщает аргентинское издательство Clarin, декрет был опубликован в «Официальном вестнике Аргентины».

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Меры поддержки связаны с острой нехваткой иностранной валюты в Аргентине. Компании, инвестирующие от 500 до 1000 млн долл. США, будут в течение двух лет получать удвоенный процент от указанного в первоначальных условиях программы.

Режим стимулирования введен в связи с необходимостью адаптации к ограничительным мерам последних трех лет, принятых «в связи с экономическим и социальным кризисом, порожденным задолженностью национальной экономики в иностранной валюте, и в попытке реализовать условия, в которых первоочередное внимание уделялось бы инвестициям и развитию производственного потенциала для обеспечения устойчивого восстановления».