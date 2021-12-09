Кишинёв, , 12:40 — REGNUM Энергетическая компания «Молдовагаз» следит за тем, чтобы задолженность перед Газпромом за поставленный в Молдавию газ не накапливалась. Об этом РИА Новости сообщил глава молдавского предприятия Вадим Чебан.

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Он отметил, что в компании не хотят повторения ситуации, когда из-за просрочки платежей Молдавии могли отключить газ.

«У нас [ближайший] срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги Газпрому», — сказал Чебан.

Напомним, предыдущий платёж за газ Молдавия должна была перечислить до 22 ноября, в противном случае, по условия контракта, Газпром имел право прекратить подачу топлива. Платёж в размере $74 млн был просрочен. В руководстве российской компании согласились дать отсрочку до 26 ноября.

Депутатам парламента республики, правительству и президенту пришлось срочно принимать закон о поправках в бюджет, чтобы выделить средства на оплату долга.

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