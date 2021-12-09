Симферополь, 9 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Почти 750 тысяч жителей Республики Крым полностью вакцинированы от коронавируса, около 430 тыс. привились против гриппа. На данный момент в регионе остаток вакцины против COVID-19 составляет 246 763 комплекта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона 9 декабря.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

«Против новой коронавирусной инфекции на сегодня вакцинированы полностью 746 024 человека, против вируса гриппа — 428 336. В регион еженедельно поступает вакцина для профилактики коронавируса, препараты для вакцинации от гриппа также имеются в достаточном количестве», — сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Скорупский уточнил, что из общего числа крымчан, привившихся двумя компонентами вакцины, заразились коронавирусной инфекцией менее трёх процентов.

«Такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому», — уточнил врио министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за последний месяц более чем на 2 тыс. коек сокращён коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом — это связано со снижением заболеваемости.