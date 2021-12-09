Ханты-Мансийск, , 12:39 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1803. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1794 — на девять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, С начала пандемии в ХМАО на 9 декабря подтвердили 91 708 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 610 человек.

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