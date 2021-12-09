Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения совладельцу компании «Рив Гош», известному бизнесмену американского происхождерия Августу Мейеру, которого обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд рублей по делу обанкротившегося ритейлера «Юлмарт», где Мейер также был совладельцем. Об избрании меры пресечения 9 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Совладелец «РИВ ГОШ» Август Мейер.

Августу Мейеру и его супруге Инне вменяются два эпизода мошенничества на 1,428 млрд рублей и 1 млрд рублей. Жена Мейера также является обвиняемой по уголовному делу, в отношении нее следствие будет ходатайствовать об избрании меры в виде домашнего ареста.

Следователь, обосновывая ходатайство о помещении Мейера под стражу, указал, что им принимаются активные меры по отчуждению имущества. 8 декабря Мейеру было предъявлено обвинение. Вину он не признал, против ареста возражал. Его адвокат заявил суду, что представленные следствием материалы уголовного дела, это «набор заклинаний и мантр, не подтверждающих, вообще, ничего».

«Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт», —убеждал адвокат. Он просил избрать Мейеру запрет определенных действий, или залог до 5 млн рублей, либо домашний арест.

Сам Мейер через переводчика с английского языка пояснил суду, что уголовное дело расследуется пять лет. Все это время он исправно ходил к следователям для дачи показаний, никуда не уезжал, хотя у него неоднократно была такая возможность.

В то же время прокурор поддержал следователя, указав, что дело по второму эпизоду мошенничества возбуждено только в сентябре 2021 года.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера сроком по 7 февраля 2022 года», — сообщили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правоохранительные обратился банк «Сбербанк», который обвинил Мейера и его супругу в хищении 2,4 млрд рублей, которые были взяты в виде кредита на развитие интернет-ретейлера «Юлмарта», однако вскоре компания обанкротилась. В «Сбербанке» уверены, что заёмщики знали о предстоящем банкротстве.