Ставрополь, , 12:39 — REGNUM В Ставропольском крае отправлен под суд сотрудник полиции, обвиняемый в хищении леса на сумму 45 млн рублей в составе преступной группы. Как доказано в суде, злоумышленники в течение нескольких лет незаконно вырубали лес на территории трех районов края. Экс-сотрудника полиции отправили в колонию общего режима на три года, сообщили 9 декабря в пресс-службе прокуратуры.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Злоумышленник, будучи сотрудником ГУ МВД России по Ставропольскому краю, действуя в составе организованной группы, в период с апреля 2015 года по март 2017 года участвовал в незаконной рубке в целях сбыта защитных лесных насаждений, произраставших вдоль комплекса гидротехнических сооружений Право-Егорлыкского канала на территории Изобильненского, Труновского и Ипатовского районов Ставропольского края», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме реального срока лишения свободы, экс-полицейского лишили права занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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