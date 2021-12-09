Сеул, 9 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Южная Корея и США запустили новую двусторонний диалог для обсуждения путей активизации сотрудничества в сфере полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, в первом онлайн-заседании Диалога о партнёрстве в области полупроводников приняли участие должностные лица уровня глав департаментов министерств и руководителей предприятий.

Участники встречи поделились информацией о статусе цепочек поставок полупроводников в своих странах, обменялись мнениями о том, как углубить связи в области развития технологий, активизировать кадровые обмены и инвестиции.

Стороны также договорились выявить факторы, которые могут повлиять на поставки, и найти решения для предотвращения любых сбоев.

Как сообщили в министерстве, представители двух стран договорились проводить такие диалоги ежегодно.