Лима, 9 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо поставил цель сделать свою страну туристическим направлением номер один в мире и призвал работать для достижения этой цели. Об этом сообщает Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

На закрытии 15-го Национального конгресса по туризму президент поставил задачу превратить свою страну в главное туристическое направление в Латинской Америке и в мире.

По словам Кастильо, разнообразная территория Перу обладает огромным туристическим потенциалом и вскоре вернется на позиции, которые занимала до того, как серьезно пострадала от последствий пандемии COVID-19. Он также призвал к продвижению новых туристических маршрутов в различных регионах.

Перуанский лидер подтвердил, что внутренний и международный туризм являются теми двигателями, которые позволят Перу оправиться от тяжелого экономического удара, нанесенного длительной изоляцией от коронавируса.

Кастильо также объявил о выделении дополнительных средств на развитие туризма и кредитной поддержке предприятий этого сектора и смежных видов деятельности, таких как ремесла и микро‑ и малые предприятия, связанные с этой экономической деятельностью.