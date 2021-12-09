Тогучин, Новосибирская область, 9 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по сообщению об издевательствах над школьницей со стороны сверстников начата доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Цитата из к/ф «Дети кукурузы». реж Дональд Боркес. 2009. США Жестокие дети

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что в школе № 2 имени В.Л. Комарова в городе Тогучине Новосибирской области ученица на протяжении трёх лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что «жестокие игры привели к травме руки», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки также будет дана оценка бездействию должностных лиц образовательного учреждения.