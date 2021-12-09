Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области фиксируют формальное отношение к действующей системе QR-кодов. Нередко охранники поверхностно проверяют коивдные документы. Об этом журналистам 9 декабря сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Курица (сс) barskefranck

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«Вроде подносится телефон, либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машине или курице», — сказал Ковалёв.

Случаи зафиксированы на входах в вокзалы, торговые центры, ряд магазинов.

ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали федеральный законопроект об изменениях в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест.

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