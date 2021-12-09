Тунис, 9 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Брат бывшего президента Туниса Зейна аль-Абидина Бен Али попал под следствие по делу о коррупции. Об этом сообщает радиостанция Mouzayike-FM.

Суд

По данным журналистов, особый отдел по делам о финансовой коррупции Апелляционного суда Туниса принял решение отдать под суд Бен Али и двоих его деловых партнёров по делу о коррупции в сфере государственных поставок.

По версии следствия, управляемая братом экс-президента компания получила контракт на поставку специального оборудования государственным учреждениям, в обход существующего порядка государственных закупок.

Следователи считают, что брат экс-президента Туниса использовал своё семейное положение для получения доступа к государственному заказу.

Ранее по тому же делу заочно проходил сам Зейн аль-Абидин Бен Али, однако суд решил прекратить преследование экс-президента по факту его смерти. При этом обвинения были предъявлены экс-премьер-министру страны Мохамеду Ганнуши и бывшему министру промышленности и энергетики Мохамеду Аль-Афифу Шалаби.