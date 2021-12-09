Казань, , 12:32 — REGNUM В Татарии по состоянию на 9 декабря зарегистрировали 40 044 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили 194 носителя инфекции, днем ранее сообщалось о 193 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровели за время пандемии 33 329 ковид-пациентов, скончались 1318 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 219 человек, количество летальных исходов возросло на шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на официальных новогодних мероприятиях пройдут проверки аниматоров, в том числе играющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на наличие QR-кодов о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе.

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