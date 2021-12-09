Уфа, , 12:34 — REGNUM 258 школьникам и 65 учителям поставили диагноз COVID-19 в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

Обучение на дому Mos.ru фотограф Евгений Самарин

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По его словам, сейчас эти ученики и учителя получают лечение. При этом в республике 55 847 школьников заболели ОРВИ и гриппом.

«На карантине — 16 школ и 900 отдельных классов», — приводит пресс-служба главы региона слова Хажина.

Чиновники уверены в том, что продолжительные новогодние каникулы с 31 декабря по 16 января будут способствовать значительному уменьшению показателей заболеваемости ОРВИ.