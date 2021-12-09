Иркутск, , 12:31 — REGNUM Приангарье в новом зимнем турсезоне ожидает ажиотажного спроса на отдых у берегов Байкала. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова представителя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова:

Байкал Natalia_Kollegova

«В прошлом году мы наблюдали достаточно ажиотажный спрос на зимний Байкал со стороны российского туриста. Раньше мы видели такой спрос со стороны иностранцев, но со стороны российского туриста это было, я бы даже сказал, впервые. Ожидаем повторения такого же спроса в сезоне 2022 года».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина уточнила, что в первом квартале 2021 года, то есть в месяцы зимнего сезона на Байкале, регион посетили порядка 480 тыс. путешественников. В новом зимнем сезоны представители туротрасли ожидают не меньше гостей. По словам Сливиной, на Байкале уже забронированы почти все турбазы на зимние месяцы и суда на воздушной подушке, на которых туристов перевозят по льду.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

Тем временем, Иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих, главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.

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