Байкалу предрекли ажиотажный спрос в новом зимнем сезоне
Иркутск, 9 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Приангарье в новом зимнем турсезоне ожидает ажиотажного спроса на отдых у берегов Байкала. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова представителя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова:
«В прошлом году мы наблюдали достаточно ажиотажный спрос на зимний Байкал со стороны российского туриста. Раньше мы видели такой спрос со стороны иностранцев, но со стороны российского туриста это было, я бы даже сказал, впервые. Ожидаем повторения такого же спроса в сезоне 2022 года».
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина уточнила, что в первом квартале 2021 года, то есть в месяцы зимнего сезона на Байкале, регион посетили порядка 480 тыс. путешественников. В новом зимнем сезоны представители туротрасли ожидают не меньше гостей. По словам Сливиной, на Байкале уже забронированы почти все турбазы на зимние месяцы и суда на воздушной подушке, на которых туристов перевозят по льду.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.
Тем временем, Иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих, главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.
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