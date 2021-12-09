Ханты-Мансийск, , 12:29 — REGNUM В Югре за сутки на 9 декабря обнаружено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 217.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 58 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 9 декабря подтвердили 91 708 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 610 человек.

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