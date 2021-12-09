Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести льготное посещение музеев для пенсионеров. Инициативу главы региона рассмотрят депутаты донского парламента на ближайшем заседании, которое намечено на 16 декабря.

ИА REGNUM В музее

В случае поддержки проекта будет расширен перечень льготных категорий граждан для посещения музеев. В частности, льготы при посещении выставок и других мероприятий будут предоставлены пенсионерам.

Всего в Ростовской области работают 44 музея.