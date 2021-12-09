Тегеран, , 12:36 — REGNUM Американские граждане и компании, вовлечённые в ситуации с серьёзным нарушением прав человека, войдут в составленный Ираном санкционный список. Об этом заявил заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади, сообщает 9 декабря IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Абади назвал провальной политику санкций и максимального давления на Иран со стороны США. Вашингтон пользуется таким давлением в политических целях, отметил он.

«В ближайшее время мы опубликуем список организаций и лиц США, которые вовлечены в серьёзные нарушения прав человека», — объявил Абади и добавил, что против фигурантов списка Тегеран введёт санкции.

Представитель иранских властей привёл примеры таких нарушений в США. Это инциденты с полицейским насилием против людей с иным цветом кожи и пытки в тюрьмах. Кроме того, из-за антииранских санкций пациенты в больницах страны остались без лекарств и медоборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря минфин США ввёл против Ирана новые санкции. Они затронули семь граждан и две правоохранительные структуры страны.

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