Ярославль, , 12:34 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки подтверждена смерть 13 человек от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Ранее фиксировалось не более 9 смертей в сутки. Впрочем, максимум по смертям в сутки может и не отражать реальной картины. Речь идёт не о фактах смерти в конкретный день, а о подтверждении её причины по результатам вскрытия. При этом в декабре были дни, когда подтверждалась смерть 1−2 человек.

Всего в регионе за сутки выявлено 268 новых случаев заражения. Ещё 253 человека выздоровели.

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