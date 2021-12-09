Ярославль, 9 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки подтверждена смерть 13 человек от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Ранее фиксировалось не более 9 смертей в сутки. Впрочем, максимум по смертям в сутки может и не отражать реальной картины. Речь идёт не о фактах смерти в конкретный день, а о подтверждении её причины по результатам вскрытия. При этом в декабре были дни, когда подтверждалась смерть 1−2 человек.

Всего в регионе за сутки выявлено 268 новых случаев заражения. Ещё 253 человека выздоровели.