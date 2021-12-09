Симферополь, 9 декабря 2021, 12:24 — REGNUM До 3 319 коек сокращён коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в Республике Крым. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона 9 декабря.
Скорупский уточнил, что на 9 декабря в регионе от COVID-19 лечатся 5 581 человек, из них на амбулаторном лечении 2 905 больных и на стационарном — 2 676 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 338 новых пациентов с коронавирусуом, выписаны 409 человек. За сутки зарегистрирована смерть 25 ковид-пациентов, а общее число жертв инфекции в Крыму достигло 3 823 человек.