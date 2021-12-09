Кемерово, , 12:24 — REGNUM В Кемеровской области истекли полномочия избирательной комиссии созыва 2016−2021 годов. С сегодняшнего дня, 9 декабря, к работе приступает седьмой созыв избиркома Кузбасса 2021−2026 годов, сообщили в региональном правительстве.

Избирком Кузбасса Kemerovo.izbirkom.ru

«Вновь сформированная комиссия состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Семь из них назначены губернатором, семь — региональным Законодательным собранием», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что председателем комиссии переизбрана Светлана Демидова. Она работала на этой должности в предыдущем созыве.