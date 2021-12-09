Тбилиси, 9 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Грузия с января по ноябрь 2021 года отправила на экспорт 96,1 млн бутылок вина, что стало абсолютным рекордом для страны. Об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Грузинское вино

По данным ведомства, объём экспорта за отчётный период на 14% больше, чем годом ранее. От реализации продукции было получено $222 млн, что на 4% больше показателя 2020 года.

В Россию традиционно вина из Грузии поставили больше, чем во все остальные страны вместе взятые — почти 55,9 млн бутылок, что на 6% больше, чем в прошлом году. На втором месте Украина (11,7 млн бутылок), на третьем — Польша (5,9 млн бутылок).

Также крупными потребителями грузинского вина стали Китай и Казахстан. Всего вино поставлялось в 60 стран мира.

Стоит отметить, что правительство Грузии в последние годы проводит политику поддержки производства винограда и вина. Процедура экспорта продукции для фермеров максимально упрощена.